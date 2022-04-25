Ілон Маск купує компанію Twitter
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Getty Images / Bloomberg / Contributor
Американський бізнесмен і розробник Ілон Маск досягнув згоди із акціонерами компанії Twitter і купує її — за $44 мільярди. Після завершення операції Twitter стане приватною компанією, а не акціонерною.
Незалежний голова ради директорів Twitter Брет Тейлор сказав: «Рада директорів Twitter провела вдумливий і всебічний процес оцінки пропозиції Ілона, приділяючи особливу увагу вартості та фінансуванню. Запропонована угода принесе значну грошову премію, і ми вважаємо, що це — найкращий шлях уперед для акціонерів Twitter».
Агентство Reuters пише, що обговорення угоди прискорилися у вихідні після того, як Ілон Маск докладно розповів акціонерам про фінансові деталі своєї пропозиції.
Останній пост Ілона Маска у Twitter перед покупкою соцмережі: «Я сподіваюся, що навіть мої найлютіші критики залишаться в Twitter, оскільки це і є свобода слова».
- 5 квітня Ілон Маск купив 9,2% акцій Twitter, після чого компанія запропонувала йому місце в раді директорів. Маск відмовився і 14 квітня запропонував купити Twitter за $43 мільярди.