«Нова пошта» відновила роботу в Бучі, Ірпені, Макарові та в селі Колонщина
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- Ангеліна Шеремет
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У Київській області, у містах Буча, Ірпінь, Макарів та у селі Колонщина з 25 квітня починають працювати відділення «Нової пошти». Про це заявила сама компанія.
Відділення працюють 7 днів на тиждень. У будні — з 10:00 до 17:00, у вихідні — з 09:00 до 18:00.
В Ірпені працюють такі відділення:
- № 4, вулиця Зарифи Алієвої, 85;
- № 8, вулиця Центральна, 6а;
- № 11, вулиця Українська, 82;
- № 12, вулиця Університетська, 2ф/2, приміщення 98.
У Макарові:
- № 1, вулиця Проектна, 1;
- № 2, вулиця Кочубея, 1.
У Бучі запрацювало відділення № 2, розташоване на бульварі Богдана Хмельницького, 4. У Колонщині відкрито відділення № 1, вулиця Київська, 26.
До 15 травня «Нова пошта» планує відкрити усю мережу відділень по Київській області. Минулого тижня компанія відновила кур’єрську доставку у цьому регіоні.