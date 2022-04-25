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Втрати російської армії у війні з Україною сягнули 21 900 осіб

Автор:
Анна Холоднова
Дата:

Станом на 25 квітня війська рф у війні проти України втратили загиблими орієнтовно 21 900 військовослужбовців.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Крім цього, російські окупанти втратили: