За одну годину росія обстріляла пʼять залізничних станцій у центральній та західній Україні. Є постраждалі

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Уранці 25 квітня під обстріл росії потрапили пʼять залізничних станцій у центральній та західній Україні. Через це щонайменше 16 пасажирських потягів затримуються.

Про це повідомив голова правління «Укрзалізниці» Олександр Камишін.

«Постраждалі є, деталі зʼясовуємо. Буду інформувати», — написав він.

Дві російські ракети влучили по залізничній інфраструктурі Рівненщини. Жертв немає. Про це сказав очільник ОВА Віталій Коваль.

Також в «Укрзалізниці» повідомили, що через пошкодження тягових підстанцій відсутня напруга у контактній мережі на ділянках Шепетівка — Козятин, Жмеринка — Козятин, Козятин — Фастів.

Потяги, що прямують вказаними ділянками, затримуються. Ось список та орієнтовний час запізнення:

№ 86 Запоріжжя – Львів (+1 год 40 хв);

№ 174 Запоріжжя – Хмельницький (+1 год);

№ 87 Запоріжжя – Ковель (+1 год 35 хв);

№ 96 Рахів – Київ (+1 год);

№ 770 Кам’янець-Подільський – Київ (+1 год 10хв);

№ 50 Трускавець – Київ (+ 4 год);

№ 56 Рахів – Київ (+ 3 год);

№ 21 Харків – Трускавець (+ 3 год);

№ 13 Солотвино – Київ (+ 2 год);

№ 130 Кременчук – Івано-Франківськ (+ 2 год);

№ 231 Дніпро – Львів (+ 3 год);

№ 45 Ужгород – Лозова (+ 32 хв);

№ 774 Львів - Дарниця (+ 1 год 42 хв).