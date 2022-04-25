За одну годину росія обстріляла пʼять залізничних станцій у центральній та західній Україні. Є постраждалі
- Автор:
- Анна Холоднова
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Уранці 25 квітня під обстріл росії потрапили пʼять залізничних станцій у центральній та західній Україні. Через це щонайменше 16 пасажирських потягів затримуються.
Про це повідомив голова правління «Укрзалізниці» Олександр Камишін.
«Постраждалі є, деталі зʼясовуємо. Буду інформувати», — написав він.
Дві російські ракети влучили по залізничній інфраструктурі Рівненщини. Жертв немає. Про це сказав очільник ОВА Віталій Коваль.
Також в «Укрзалізниці» повідомили, що через пошкодження тягових підстанцій відсутня напруга у контактній мережі на ділянках Шепетівка — Козятин, Жмеринка — Козятин, Козятин — Фастів.
Потяги, що прямують вказаними ділянками, затримуються. Ось список та орієнтовний час запізнення:
- № 86 Запоріжжя – Львів (+1 год 40 хв);
- № 174 Запоріжжя – Хмельницький (+1 год);
- № 87 Запоріжжя – Ковель (+1 год 35 хв);
- № 96 Рахів – Київ (+1 год);
- № 770 Кам’янець-Подільський – Київ (+1 год 10хв);
- № 50 Трускавець – Київ (+ 4 год);
- № 56 Рахів – Київ (+ 3 год);
- № 21 Харків – Трускавець (+ 3 год);
- № 13 Солотвино – Київ (+ 2 год);
- № 130 Кременчук – Івано-Франківськ (+ 2 год);
- № 231 Дніпро – Львів (+ 3 год);
- № 45 Ужгород – Лозова (+ 32 хв);
- № 774 Львів - Дарниця (+ 1 год 42 хв).
- Учора росія випустила девʼять ракет по Кременчуцькій ТЕЦ і по Кременчуцькому нафтопереробному заводу. Одна людина загинула, семеро людей постраждали — у них поранення різного ступеня тяжкості.