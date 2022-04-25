Ранкове зведення Генштабу: росія продовджує щоденно бомбити та обстрілювати «Азовсталь» у Маріуполі

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Facebook / Генеральний штаб ЗСУ

Росія продовжує наступ на Луганську і Донецьку області, щоб встановити сухопутній кордон з Кримом, ідеться у звіті Генштабу ЗСУ станом на ранок 25 квітня.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках активних боїв не було

На Слобожанському напрямку російські окупанти продовжують обстрілювати Харків, Карасівку, Прудянку та Корорбочкіно із ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню.

На напрямках Ізюм — Барвінкове та Ізюм — Слов’янськ ворог проводить штурм і обстрілює населені пункти Велика Комишуваха, Вірнопілля та Нова Дмитрівка.

У Маріуполі росія продовжує бомбити та обстрілювати ракетами завод «Азовсталь», де перебуває полк «Азов» та мирні маріупольці.

На Південнобузькому напрямку ворог обстрілював позиції наших військ в районах населених пунктів Князівка та Миколаївка.

Сили оборони України завдають противнику значних втрат. Тільки на території Донецької та Луганської областей за минулу добу відбито сім атак ворога, знищено тринадцять танків, три артилерійські системи, сімнадцять одиниць броньованої техніки, чотири бойові броньовані машини та вісімнадцять одиниць автомобільної техніки і чотири паливозаправника. Підрозділи протиповітряної оборонизбили три безпілотники «Орлан-10».