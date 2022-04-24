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У війні проти України росія втратила вбитими 21 800 військових

Автор:
Анна Холоднова
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Станом на 24 квітня війська рф у війні проти України втратили загиблими близько 21 800 військовослужбовців.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Крім цього, російські окупанти втратили: