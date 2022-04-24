У війні проти України росія втратила вбитими 21 800 військових
- Автор:
- Анна Холоднова
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Станом на 24 квітня війська рф у війні проти України втратили загиблими близько 21 800 військовослужбовців.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Крім цього, російські окупанти втратили:
- 873 танки;
- 2 238 бойових броньованих машин;
- 408 артилерійських систем;
- 147 реактивних систем залпового вогню;
- 69 засобів протиповітряної оборони;
- 179 літаків;
- 154 гелікоптери;
- 1 557 одиниць автомобільної техніки;
- 8 кораблів/катерів;
- 76 цистерн із паливом;
- 191 дронів оперативно-тактичного рівня;
- 28 одиниць спеціальної техніки;
- 4 пускові установки оперативно-тактичних ракетних комплексів.