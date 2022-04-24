У Франції розпочався другий тур президентських виборів

Новини

Anthony Choren / Unsplash

У Франції 24 квітня проходить другий тур президентських виборів.

Про це повідомляють у Департаменті правової та адміністративної інформації Франції.

За перемогу змагаються чинний глава держави Емманюель Макрон та його головна опонентка Марін Ле Пен від ультраправої партії «Національне обʼєднання».

У першому турі Макрон набрав 27,60% голосів, Марін Ле Пен — 23,41%.

У Мартініці, Гваделупі, Гайані, Сен-Пʼєрі і Мікелоні, Сен-Бартелемі, Сен-Мартені, Французькій Полінезії, а також на американському континенті французи проголосували ще вчора, 23 квітня. Решта голосуватимуть сьогодні.

Виборчі дільниці працюватимуть з 08:00 до 19:00. У великих містах люди зможуть проголосувати до 20:00.