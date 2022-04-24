Ранкове зведення Генштабу: росія розташувала поблизу Харкова установки «Іскандер-М»

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Противник продовжує наступ у Східній операційній зоні, щоб встановити контроль над усією територією Донецької та Луганської областей, а також забезпечити сухопутний шлях до окупованого Криму.

Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Ворог перегруповує та нарощує підрозділи ракетних військ і артилерії, щоб посилити наступ.

На Волинському та Поліському напрямках противник активних дій не проводив.

На Сіверському напрямку без суттєвих змін. Прикордонна служба фсб посилено охороняє українсько-російський кордон у Брянській та Курській областях.

На Слобожанському напрямку ворог збільшує угруповання військ, перекидаючи та зосереджуючи додаткові підрозділи в Бєлгородській області. За наявними даними, за 60 кілометрів від державного кордону України росіяни розгорнули пускові установки ОТРК «Іскандер-М». Ворог продовжує частково блокувати й обстрілювати Харків.

На Донецькому і Таврійському напрямках ворог веде вогонь з мінометів, ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню по всій лінії зіткнення й активізував штурм на Сєвєродонецькому, Курахівському та Попаснянському напрямках. Тривають бої в районах населених пунктів Зарічне, Рубіжне і Попасна. На Сєвєродонецькому напрямку ворог навів понтонні переправи через річку Красна, на Авдіївському нарощує систему протиповітряної оборони.

На Маріупольському напрямку противник продовжуває блокувати та бомбити «Азовсталь».

На Південнобузському напрямку ворог продовжує утримувати зайняті позиції, на окремих напрямках намагається покращити тактичне положення, обстрілюючи позиції ЗСУ й об’єкти цивільної інфраструктури.