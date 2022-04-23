Українські військові за добу успішно відбили 12 атак росії на Донецькому та Луганському напрямках

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Українські військові протягом доби успішно відбили 12 атак російських військ на Донецькому та Луганському напрямках.

Про це повідомили у штабі Операції обʼєднаних сил.

Українські солдати знищили 4 танки, 5 артилерійських систем, 15 одиниць броньованої техніки, одну броньовану машину та 4 одиниці автотехніки. Також збито один літак Су-25, одну крилату ракету і 3 БПЛА «Орлан-10».