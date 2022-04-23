Українські військові за добу успішно відбили 12 атак росії на Донецькому та Луганському напрямках
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- Анна Холоднова
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Getty Images / «Бабель»
Українські військові протягом доби успішно відбили 12 атак російських військ на Донецькому та Луганському напрямках.
Про це повідомили у штабі Операції обʼєднаних сил.
Українські солдати знищили 4 танки, 5 артилерійських систем, 15 одиниць броньованої техніки, одну броньовану машину та 4 одиниці автотехніки. Також збито один літак Су-25, одну крилату ракету і 3 БПЛА «Орлан-10».
- Раніше Генштаб ЗСУ повідомляв, що російська армія намагається наростити темпи бойових дій на сході з метою оточення українських військ.