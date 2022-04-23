Вечірнє зведення Генштабу: На фронті майже без змін, російська армія має проблеми з медициною та особовим складом
- Автор:
- Анна Холоднова
- Дата:
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Генштаб ЗСУ звітує про ситуацію на різних напрямках ведення оборони проти російської армії станом на 18:00 23 квітня.
- російська армія намагається наростити темпи бойових дій на сході з метою оточення українських військ.
- На Волинському та Поліському напрямках ситуація без змін.
- На Слобожанському напрямку російські війська продовжують часткове блокування міста Харкова та здійснюють обстріли українських позицій.
- На Донецькому і Таврійському напрямках основні зусилля противника зосереджені на взятті під контроль міст Попасна і Рубіжне та підготовці до наступу на Сєвєродонецьк. Біля Мар’їнки та на більшості інших напрямків ворог успіху не має.
- На Південнобузькому напрямку окупанти наступальних дій не проводили, лише здійснювали поодинокі обстріли з артилерії.
- російська армія має серйозні проблеми з медичним забезпеченням своїх військових. У Балаклеї на Харківщині окупанти поряд із військовим шпиталем використовують місцеву поліклініку.
- В окупованому Вовчанську росіяни залучають на фронт місцевий молодший медичний персонал.
- російські війська мають серйозні проблеми і з особовим складом, тому намагаються провести примусову мобілізацію у Херсонській області.
- Для переміщення військових вантажів армія рф використовує цивільні вантажівки. Крім цього, окупанти викрадають сільськогосподарську техніку.