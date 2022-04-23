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Вечірнє зведення Генштабу: На фронті майже без змін, російська армія має проблеми з медициною та особовим складом

Автор:
Анна Холоднова
Дата:

Генштаб ЗСУ звітує про ситуацію на різних напрямках ведення оборони проти російської армії станом на 18:00 23 квітня.