Авто з-за кордону, які ввозять для особистих потреб, розмитнюватимуть лише на 7 пунктах пропуску — список

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Із 25 квітня легкові автомобілі, які ввозять в Україну з-за кордону для особистих потреб, будуть оформлювати тільки на 7 пунктах пропуску.

Про це повідомив заступник міністра інфраструктури Мустафа Найєм.

Ось список цих пунктів:

кордон із Польщею: «Угринів», «Грушів», «Смільниця» та «Устилуг»;

кордон зі Словаччиною — «Малий Березний»;

кордон з Угорщиною: «Дзвінкове» та «Косіне».

Обмеження ввели тому, що багато автомобілів, які везуть гуманітарну допомогу, вимушені стояти у величезних чергах на кордоні. Черги утворилися після того, як скасували митні платежі на імпорт легкових автомобілів з ЄС (5 квітня в Україні набув чинності закон про «нульове розмитнення»).

8 квітня в Україні скасували податки та збори на імпорт автомобілів для всіх громадян України на період воєнного стану.

Це означає, що не потрібно сплачувати ПДВ, акцизний податок і ввізне мито за легкові автомобілі, кузови до них і причепи, мотоцикли, а також за транспорт для перевезення вантажів або понад 10 людей.