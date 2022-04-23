У міноборони рф звинуватили США у підготовці «провокацій на хімічних обʼєктах» Києва та Харкова та на Запорізькій АЕС

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У міністерстві оборони росії заявили про «підготовку США провокацій, аби звинуватити рф у використанні хімічної, біологічної або тактичної ядерної зброї».

Там заявили, що найімовірнішим є варіант провокації на хімічних та біологічних обʼєктах Харкова та Києва, не виключена провокація на Запорізькій АЕС. Причина — «успіхи росії у проведенні спеціальної військової операції». Також, на думку міноборони рф, США таким чином вирішили тиснути на Індію та Китай, щоб примусити їх до запровадження санкцій проти рф.