Постпред США в ОБСЄ: росія могла застосувати у Маріуполі змішаний з хімікатами сльозогінний газ

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Представник США у Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) припустив, що російські війська під час штурму Маріуполя могли застосовувати сльозогінний газ, змішаний з хімічними речовинами.

Про це пише Укрінформ.

«Наразі ми вивчаємо повідомлення про те, що російські війська застосували хімічні речовини під час атаки на Маріуполь. Є достовірна інформація про те, що російські війська могли використовувати різні засоби протидії масовим заворушенням, включаючи сльозогінний газ, змішаний із хімічними речовинами, які могли б викликати сильніші симптоми, щоб ослабити й вивести з ладу українських бійців та цивільних у рамках своєї агресивної кампанії із захоплення Маріуполя», — заявив Майкл Карпентер під час спеціального засідання Постійної ради ОБСЄ у Відні.

За словами Карпентера, такий сценарій непокоїть американську сторону вже тривалий час, і про нього вона неодноразово попереджала світ. «Зараз ми повинні терміново зібрати докази, щоб забезпечити притягнення винних до відповідальності за те, що цілком може бути черговим воєнним злочином в Україні», — додав він.