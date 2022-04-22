Зведення Генштабу: росія частково блокує Харків та продовжує наступ на Донбас

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НАБУ

Генштаб ЗСУ звітує про ситуацію на різних напрямках ведення оборони проти російської армії.

На Волинському і Поліському напрямках росія нарощує системи радіоелектронної розвідки та радіоелектронної боротьби у прикордонних з Україною районах Гомельської області. Крім того, противник провів тренування чергових сил і засобів протиповітряної оборони.

Зберігається загроза ракетно-авіаційних ударів по об’єктах цивільної та військової інфраструктури України з території білорусі.

На Сіверському напрямку підрозділи прикордонної служби фсб продовжують здійснювати посилену охорону українсько-російського кордону в Брянській та Курській областях. Триває перегрупування військ ворога.

На Слобожанському напрямку окупанти силами підрозділів зі складу 6 загальновійськової армії, балтійського та північного флотів продовжують часткове блокування Харкова.

На Ізюмському напрямку ворог проводить повітряну розвідку позицій ЗСУ, щоб визначити шляхи наступу. Також росія безуспішно намагалася піти у наступ у напрямку населених пунктів Заводи та Дібровне.

На Донецькому і Таврійському напрямках бойові дії тривають уздовж усієї лінії зіткнення. Протягом доби ворог штурмував Слов’янськ та зміг закріпитися в населеному пункті Лозове. В районах Зеленої Долини та Кремінної противник продовжує закріплюватись на зайнятих позиціях та готується до наступу. У Рубіжному росія закріпитися не може.

У районі Попасної ворог безуспішно штурмував Новотошківське та Попасну, але зміг закріпитися у центральній частині населеного пункту Степне.

На Авдіївському та Курахівському напрямках штурм окупантів був безуспішним.

Противник продовжує бомбити Маріуполь та блокувати українські підрозділи в районі «Азовсталі».

На Запорізькому напрямку окупанти безрезультатно штурмували Зелене Поле.

На Південнобузькому напрямку, в районі населеного пункту Олександрівка, ворог обороняє зайняті позиції і проводить повітряну розвідку.