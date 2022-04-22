За два місяці війни поліція викрила 85 ДРГ
- Автор:
- Софія Телішевська
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Міністерство внутрішніх справ України
З початку повномасштабної війни російської федерації проти України поліція відкрила близько 8 000 кримінальних проваджень за фактами воєнних злочинів.
Також правоохоронці викрили 85 диверсійно-розвідувальних груп та затримали 659 осіб, повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.
За його словами, зараз у районах активних бойових дій службу несуть понад 54 тисячі поліцейських.
- Вторгнення росії в Україну розпочалося 24 лютого о 03:40 на ділянці Мілове в Луганській області, а вже десь о 5 ранку наступ був по всій території України. З того моменту російські окупанти, заходячи на українські землі, вчиняли різні звірства: катували людей, розстрілювали їх, убивали, ґвалтували, а також грабували будинки українців.