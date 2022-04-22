У росії почалися репресії командування армії та флоту через великі втрати у війні та потоплення крейсеру «Москва»

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Після поразок російських окупаційних підрозділів на суходолі та знищення флагмана чорноморського флоту рф «Москва» почалася чергова фаза репресій проти командування армії та флоту.

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону заявив представник ГУР МО України Вадим Скібіцький.

За інформацією воєнної розвідки України, росія вже усунула з посади та заарештувала командувача чорноморського флоту адмірала ігоря осіпова.

Також слідчі дії проводяться щодо начальника штабу — першого заступника командувача флоту віцеадмірала сергія пінчука.

Через великі втрати особового складу, озброєння та військової техніки звільнили:

командувача 6 армії, генерал-лейтенанта владислава єршова;

командувача танкової армії західного військового округу генерал-лейтенанта сергія киселя та одного із заступників командувача.

та одного із заступників командувача. командувача 22 АК південного військового округу генерал-майора аркадія марзоєва.

Репресії кремля торкнулися також тилових підрозділів та підрозділів забезпечення — звільнено командира 103 окремої бригади матеріально-технічного забезпечення полковника М. Пономарьова.