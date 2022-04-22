Українські безпілотники виявили великий цвинтар російської техніки в Бєлгородській області
- Автор:
- Костя Андрейковець
- Дата:
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thesun.co.uk
Українські розвідники за допомогою безпілотника «Лелека» знайшли в Бєлгородській області великий цвинтар знищеної та підбитої російської техніки, яка брала участь у вторгненні в Україну.
Про це пише таблоїд The Sun, корреспондент якого побував у розташуванні розвідників.
Техніку росіяни кинули в селі Головчино, що розташоване у 16 кілометрах від кордону. БПЛА засняв на «кладовищі» 57 бойових машин. Серед них щонайменше 17 танків Т-72 і Т-90, 7 САУ, включно з мобільними гаубицями МСТА і 2С3 «Акація», механізовані мости, бойові броньовані машини та дві танкоевакуаційні машини.
- Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22 квітня у війні проти України армія росії втратила 838 танків, 2 162 бойові машини, 397 артилерійських систем, 138 реактивних систем залпового вогню і 1 523 одиниці автотехніки — їх знищено.