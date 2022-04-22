Мер Олешок заявив, що російські війська беруть місто під свій контроль

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Мер Олешок Херсонської області Євген Рищук повідомив, що з 23 квітня російські війська беруть на себе контроль і відповідальність за місто.

Про це він сказав у своєму відеозверненні.

«Зараз вони посилено шукають представника, який би очолив місто. Не знаю, прізвищ поки не називають. Патрулювання вже буде жорстке — їхне. Тому будьте обережні», — повідомив Рищук.

Олешки розташовані на півдні від Херсону. Наразі майже вся область окупована військами росії.