Українські військові в Британії та Польщі опановують нови види техніки

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Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що десятки українських солдатів у Британії та Польщі проходять курси з керування новою військовою технікою. Вони опановують бронемашини і системи протиповітряної оборони.

Про це пише ВВС.

«Можу сказати, що нині ми навчаємо українців у Польщі використанню засобів протиповітряної оборони, а у Великій Британії — використанню бронетехніки», — сказав Джонсон, додавши, що у Британії наразі перебуває кількадесят українських військових.