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Вечірне зведення Генштабу: росія мобілізує чоловіків у Херсонській області та продовжує бомбити «Азовсталь»

Автор:
Анна Холоднова
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Генштаб Збройних сил України опублікував оперативне зведення щодо подій на фронті станом на 18:00. Коротко про головне: