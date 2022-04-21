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Рада продовжила воєнний стан до 25 травня і прийняла низку законопроєктів

Автор:
Олег Панфілович
Дата:

Yevheniya Kravchuk / Facebook

Верховна Рада продовжила дію воєнного стану до 25 травня.

Про це повідомив нардеп від «Голосу» Ярослав Железняк.

Крім того, парламент ухвалив закони про: