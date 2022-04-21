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У Дніпрі перейменували 30 вулиць, назви яких були пов’язані з росією

Автор:
Анна Холоднова
Дата:

Wikipedia

У Дніпрі перейменували понад 30 вулиць, назви яких були пов’язані з росією.

Про це повідомляє пресслужба міської ради.

Так, у місті Дніпро зʼявились вулиці Конотопська, Авдіївська, Волонтерська, Чорнобаївська та інші.

Ось повний список перейменованих вулиць:

Мер Дніпра Борис Філатов зазначив, що разом з архітектурним управлінням, комісією і громадськістю й надалі працюватиме в цьому напрямку, адже назв, пов’язаних з рф, у місті залишилося ще багато.