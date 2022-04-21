Новини

Російські війська облаштували в селі Мангуш кілька братських могил розміром до 30 метрів кожна, повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. Туди окупанти звозять тіла убитих маріупольців, скидаючи їх насипом.

Вдалося ідентифікувати місце масового поховання. «Цікава деталь, всі тіла поміщено в пластикові пакети, тобто це знов підтверджує нашу поперденю інформацію про накопичування тіл загиблих в іншому місці в районі промзони в Маріуполі. Це прямий доказ військових злочинів і намагання їх приховати», — заявив Андрющенко.

Він опублікував координати могил: 47,05642° С, 37,30717° В.

До цього про могили в Мангуші в ефірі телемарафону повідомив мер Маріуполя Вадим Бойченко. «Наші місцеві розповіли, що сьогодні біля Мангуша вони [росіяни] вирили 30 метрів братської могили і вантажівками привозять тіла, які намагаються приховати там. Мають мету приховати всі злочини, які вони скоїли на території Маріуполя», — сказав Бойченко.