Великоднього перемирʼя не буде — росія відмовилась

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Степанов Анатолій / УНІАН

Під час засідання Організації Обʼєднаних Націй росія відмовилася від Великоднього перемирʼя, повідомив представник України в ООН Сергій Кислиця.

Представник рф заявив, що перемир’я «на практиці є прагненням дати київським націоналістам і радикалам передишку для того, щоб вони могли перегрупуватися, отримати нові партії дронів, ПЗРК, а також влаштувати провокації і запустити фейки про російських солдатів».