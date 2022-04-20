Вечірне зведення Генштабу: росія готується до наступу у напрямку міста Лиман та виходу на Слов’янськ
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Міністерство оборони України / Facebook
На Донецькому напрямку росія готується до наступу у напрямку міста Лиман та виходу на Слов’янськ.
Генеральний штаб Збройних сил України опублікував оперативне зведення щодо подій на фронті станом на 18:00. Наразі ситуація наступна:
- Війська росії намагались закріпитися в західній і північно-західній частинах Рубіжного, але їм це не вдалося. Також рф не змогла здійснити штурм у напрямку Новотошківського, проте зараз штурмує в районі населеного пункту Попасна. У Маріуполі війська росії продовжують штурм у районі морського порту та заводу «Азовсталь».
- На Ізюмському напрямку російська армія перегрупувалася. В районі села Дібровне росія наступає, має частковий успіх. В районі населеного пункту Стара Гнилиця росія також наступала, але вже відступила. Така сама ситуація з населеним пунктом Довгеньке: російська армія намагалась наступати, по ній вдарили, і окупанти відійшли. Як особливість — рф у цьому регіоні «працює» у військовій формі українського зразка.
- У Запорізькій області росія відновила наступ на напрямку села Темирівка (Гуляйпільський район).
- Крім цього, росія посилює угруповання авіації поблизу кордону з Україною. На території Бєлгородської області завершили обладнувати злітно-посадкові майданчики для вертольотів, де зосереджено понад 90 ударних і багатоцільових вертольотів.