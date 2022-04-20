Вечірне зведення Генштабу: росія готується до наступу у напрямку міста Лиман та виходу на Слов’янськ

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Міністерство оборони України / Facebook

На Донецькому напрямку росія готується до наступу у напрямку міста Лиман та виходу на Слов’янськ.

Генеральний штаб Збройних сил України опублікував оперативне зведення щодо подій на фронті станом на 18:00. Наразі ситуація наступна: