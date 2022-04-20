Українці здобули золоту та дві срібні медалі на «Іграх нескорених»

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Українці вибороли ще три медалі на змаганнях серед військових ветеранів «Ігри нескорених».

Золото у веслуванні на тренажері на 4 хвилини виборов Ігор Галушка. Також він здобув срібну медаль у веслуванні на тренажері на 1 хвилину. Срібло, теж у греблі на тренажері, дісталося Віктору Легкодуху.