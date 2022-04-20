«Проводити богослужіння вночі необов’язково». Предстоятель ПЦУ Епіфаній пояснив, як освятити паску на Великдень під час війни
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- Костя Андрейковець
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Палінчак Михайло / УНІАН
Предстоятель Православної церкви України Епіфаній закликав українців у Великдень не скупчуватись у церквах через небезпеку в умовах війни.
Про це він розповів під час телемарафону, передає «Радіо Свобода».
«Ми вже благословили, що в певних регіонах [де йдуть бої та обстріли] проводити богослужіння необов’язково вночі. Богослужіння можуть проводитися і в неділю вранці. Віряни повинні не скупчуватися у великих кількостях при освяченні пасок. А також ті, хто матиме бажання, може долучитися до трансляції богослужіння онлайн, а потім прийти у храм та освятити паски та пасхальні приношення», — сказав митрополит.
- Ще 18 квітня Центр протидії дезінформації при РНБО попереджав про те, що війська росії можуть вдатися до провокацій на Великдень. Пропагандистські ЗМІ поширювали заяви про те, що «націоналісти обстрілюватимуть православні храми» у Великодню ніч, щоб «звинуватити в цьому рф».