Суд дозволив заочне розслідування проти Іллі Киви
- Автор:
- Олег Панфілович
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УНІАН
Суд дозволив заочне розслідування проти екснардепа Іллі Киви.
Про це повідомляє пресслужба Держбюро розслідувань.
Слідство встановило, що ексдепутат, перебуваючи на території росії, взяв участь в одному з пропагандистських шоу на телебаченні рф. Кива публічно закликав вище керівництво росії до насильницької зміни конституційного ладу і захоплення державної влади в Україні.
Він пропонував фізично усунути президента України та інших високопосадовців держави, а також публічно закликав до ведення агресивної війни на території нашої країни.
- Верховна Рада 15 березня проголосувала за позбавлення депутатського мандата нардепа від ОПзЖ Іллі Киви.
- 29 березня слідчі Державного бюро розслідувань повідомили ще одну підозру колишньому народному депутату Іллі Киві за пропаганду війни та заклики до насильницької зміни влади.