Суд дозволив заочне розслідування проти Іллі Киви

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УНІАН

Суд дозволив заочне розслідування проти екснардепа Іллі Киви.

Про це повідомляє пресслужба Держбюро розслідувань.

Слідство встановило, що ексдепутат, перебуваючи на території росії, взяв участь в одному з пропагандистських шоу на телебаченні рф. Кива публічно закликав вище керівництво росії до насильницької зміни конституційного ладу і захоплення державної влади в Україні.

Він пропонував фізично усунути президента України та інших високопосадовців держави, а також публічно закликав до ведення агресивної війни на території нашої країни.