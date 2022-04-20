Українці на «Іграх нескорених» здобули ще три медалі

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Українці на «Іграх нескорених» 19 квітня вибороли ще три медалі — одну золоту і дві бронзові.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

У плаванні на 50 метрів на спині золото Україні приніс Андрій Бадарак. У запливі на 50 метрів брасом він здобув бронзову медаль.

Ще одну бронзову медаль виборов Іван Лепеха у плаванні на дистанції 50 метрів вільним стилем.