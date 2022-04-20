Українці на «Іграх нескорених» здобули ще три медалі
- Автор:
- Костя Андрейковець
- Дата:
-
Українці на «Іграх нескорених» 19 квітня вибороли ще три медалі — одну золоту і дві бронзові.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
У плаванні на 50 метрів на спині золото Україні приніс Андрій Бадарак. У запливі на 50 метрів брасом він здобув бронзову медаль.
Ще одну бронзову медаль виборов Іван Лепеха у плаванні на дистанції 50 метрів вільним стилем.
- Invictus Games («Ігри нескорених») — це міжнародні мультидисциплінарні змагання для колишніх і нинішніх військових, які дістали поранення чи захворювання під час виконання бойових завдань. Ігри започатковані британським принцом Гаррі, герцогом Сассекським, у 2014 році. Їхня мета — підтримка військовослужбовців та ветеранів на шляху до соціальної інтеграції.
- Цього року змагання відкривались з особливою пошаною до України, яка зазнала військової агресії з боку росії.