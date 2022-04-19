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Оперативне зведення Генштабу: Ворог безрезультатно наступав під Ізюмом і не може поновити особовий склад

Автор:
Олег Панфілович
Дата:

Генеральний штаб Збройних сил України опублікував оперативне зведення щодо подій на фронті станом на 18:00. Наразі ситуація наступна: