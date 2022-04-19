За 55 днів війни росія втратила вбитими 20 800 військових
- Автор:
- Софія Телішевська
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За даними Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника від початку повномасштабного вторгнення на територію України орієнтовно становлять:
- 20 800 осіб вбитими;
- 802 танки;
- 2 063 бойові броньовані машини;
- 386 артилерійських систем;
- 132 реактивні системи залпового вогню;
- 67 засобів ППО;
- 169 літаків;
- 150 гелікоптерів;
- 1 495 одиниць автомобільної техніки;
- 8 кораблів;
- 76 цистерн з ПММ;
- 158 безпілотників оперативно-тактичного рівня;
- 27 одиниць спеціальної техніки;
- 4 пускові установки ОТРК/ТРК.