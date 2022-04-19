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За 55 днів війни росія втратила вбитими 20 800 військових

Автор:
Софія Телішевська
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За даними Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника від початку повномасштабного вторгнення на територію України орієнтовно становлять: