Держприкордонслужба дозволила українцям й надалі виїжджати за кордон за внутрішнім паспортом

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Державна прикордонна служба продовжила українцям можливість перетинання кордону для українців за внутрішніми паспортами.

Про це «Українській правді» повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко.

«Можливість перетину кордону на виїзд за межі країни громадянами України за паспортом громадянина України (внутрішній паспортний документ) продовжено. Таке рішення ухвалено зважаючи на ситуацію, що складається на території України під час воєнного стану, коли наші громадяни не можуть швидко і вчасно оформити закордонний паспорт», — пояснив він.

Демченко додав, що саме через гуманітарні обставини та за раніше досягнутими домовленостями з суміжними країнами співробітники прикордонного відомства пропускатимуть громадян України, в тому числі і за внутрішнім паспортним документом. «Це стосується всіх громадян, незалежно від областей, з яких вони прямують», — додав він.