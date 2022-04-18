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Оперативне зведення: Генштаб фіксує перші ознаки нового наступу військ росії на сході України

Автор:
Костя Андрейковець
Дата:

SOPA Images / Contributor / Getty Images

Генеральний штаб Збройних сил України опублікував оперативне зведення щодо подій на фронті станом на 18:00. Наразі ситуація наступна: