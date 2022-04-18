Українець Легкодух здобув золото на «Іграх нескорених»

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Українець Віктор Легкодух на «Іграх нескорених» виборов золоту медаль у штовханні ядра.

Про це повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

Він розповів, що Легкодух пішов захищати Україну у перші дні російської агресії навесні 2014 року і воював у найгарячіших точках на Сході. У серпні 2014 року отримав важке вогнепальне мінно-вибухове поранення у хребет, після нього був довгий період лікування і реабілітації.

«Не дав занепасти духом спорт. Щодня ветеран попри біль і перешкоди займався силовими вправами», — зазначив Козицький.

Раніше Легкодух став фінішером Лондонського марафону. Дистанцію у 42 кілометри він здолав на візку за 5 годин 51 хвилину.