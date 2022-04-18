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У війні з Україною російські війська втратили вбитими 20 600 солдат

Автор:
Анна Холоднова
Дата:

Станом на 18 квітня війська рф у війні проти України втратили загиблими близько 20 600 військовослужбовців.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Крім цього, у техніці російські окупанти втратили: