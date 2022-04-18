У війні з Україною російські війська втратили вбитими 20 600 солдат
- Автор:
- Анна Холоднова
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Станом на 18 квітня війська рф у війні проти України втратили загиблими близько 20 600 військовослужбовців.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Крім цього, у техніці російські окупанти втратили:
- 790 танків;
- 2041 бойова броньована машина;
- 381 артилерійська система;
- 130 реактивних систем залпового вогню;
- 67 засобів протиповітряної оборони;
- 167 літаків;
- 147 гелікоптерів;
- 1487 одиниць автомобільної техніки;
- 8 кораблів/катерів;
- 76 цистерн з паливом;
- 55 дронів оперативно-тактичного рівня;
- 27 одиниць спеціальної техніки;
- 4 пускові установки оперативно-тактичних ракетних комплексів.