Український закордонний паспорт піднявся у світовому рейтингу від Нenley & Partners
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Nicole Harrington / Unsplash
Український закордонний паспорт в індексі аналітичної компанії Henley & Partners, який відображає зміни в безвізовому режимі країн світу, піднявся з 35 на 34 місце. Всього у рейтингу 112 місць.
Українці сьогодні можуть відвідувати без візи або з візою 143 країни світу. Це означає, що подорожі для громадян України більш доступні, ніж для громадян інших країн.
Перші місця в рейтингу вже традиційно посідають паспорти громадян Японії, Сінгапуру, Південної Кореї і Німеччини. Паспорт громадян росії у цьому рейтингу на 49 місці, хоча ще у січні цього року був на 46 місці. На 112 й останньому місці — Афганістан.
- Індекс паспортів Henley & Partners щоквартально аналізує візові правила 227 країн і територій світу, ранжуючи їх за кількістю країн безвізового вʼїзду. Рейтинг укладається понад 10 років у співпраці з Міжнародною асоціацією повітряного транспорту (International Air Transport Association), яка підтримує найбільшу у світі базу туристичної інформації.
- Майже три роки поспіль паспорт України займав в рейтингу 40 місце, а на початку 2019 року навіть втрачав позицію, опустившись на чотири рядки до 44 місця. У 2021 році паспорт українця піднявся на 35 місце.