Український закордонний паспорт піднявся у світовому рейтингу від Нenley & Partners

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Nicole Harrington / Unsplash

Український закордонний паспорт в індексі аналітичної компанії Henley & Partners, який відображає зміни в безвізовому режимі країн світу, піднявся з 35 на 34 місце. Всього у рейтингу 112 місць.

Українці сьогодні можуть відвідувати без візи або з візою 143 країни світу. Це означає, що подорожі для громадян України більш доступні, ніж для громадян інших країн.

Перші місця в рейтингу вже традиційно посідають паспорти громадян Японії, Сінгапуру, Південної Кореї і Німеччини. Паспорт громадян росії у цьому рейтингу на 49 місці, хоча ще у січні цього року був на 46 місці. На 112 й останньому місці — Афганістан.