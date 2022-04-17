Україна завоювала першу золоту медаль на «Іграх нескорених». Її здобув ветеран Нацгвардії

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Збірна України на «Іграх нескорених» у Гаазі здобула першу золоту медаль.

Як повідомляє збірна, її виборов Родіон Сітдіков у штовханні ядра з результатом 9,46 метра.

Фонд «Повернись живим» вказує, що Сітдіков — ветеран Нацгвардії. У 2015 році після участі у боях на Луганщині у нього діагностували онкозахворювання, але він зміг увійти в ремісію.