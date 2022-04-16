Від початку війни в Україні загинув 21 медійник

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Engin_Akyurt \ pixabay

Від початку війни росії проти України загинув 21 працівник медіа. Серед них 3 жінки і 18 чоловіків.

Комітет Верховної Ради з питань свободи слова опублікував їхні імена.

З 24 лютого цього року від дій російських військових загинули: