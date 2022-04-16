Від початку війни в Україні загинув 21 медійник
- Автор:
- Анна Холоднова
- Дата:
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Engin_Akyurt \ pixabay
Від початку війни росії проти України загинув 21 працівник медіа. Серед них 3 жінки і 18 чоловіків.
Комітет Верховної Ради з питань свободи слова опублікував їхні імена.
З 24 лютого цього року від дій російських військових загинули:
- П’єр Закжевськи;
- Олександра Кувшинова;
- Олександр Литкін;
- Павло Лі;
- Сергій Пущенко;
- Євген Сакун;
- Брент Ентоні Рено;
- Оксана Бауліна;
- Ділєрбек Шакіров;
- Віктор Дєдов;
- Віктор Дудар;
- Лілія Гумянова;
- Юрій Олійник;
- Олег Якунін;
- Максим Левін;
- Мантас Кведаравічус;
- Сергій Заїковський;
- Денис Котенко;
- Євген Баль;
- Роман Нежиборець;
- Зореслав Замойський.