Зеленский: Маріуполь може врятувати потужне озброєння і перемовини

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Президент Володимир Зеленський в інтерв’ю українським медіа розповів, що врятувати Маріуполь може потужне озброєння і перемовини, але ситуація дуже складна.

Про це пише «Українська правда».

«Що може врятувати Маріуполь? Це потужне озброєння, яке треба надати якомога швидше. Друге — це питання перемовин. Режим припинення вогню дуже потрібен, щоб забрати поранених. Але це залежить від бажання росії. Вони пропонують нашим людям здатися», — сказав президент.

Наразі навколо Маріуполя кілька кіл блокування. Є велика проблема з евакуацією цивільних і поранених. Росіяни зривають будь-які домовленості, тому через це довіри до перемовників немає.

Зеленський запевнив, що «влада на зв’язку з хлопцями, що на заблокованому заводі», розмови йдуть «на різних рівнях».

Сам «Азов» вже кілька тижнів просить про деблокацію міста.