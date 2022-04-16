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На сьогодні погоджено 9 гуманітарних коридорів — маршрути

Автор:
Ангеліна Шеремет
Дата:

Getty Images / «Бабель»

На сьогодні, 16 квітня, погодили 9 гуманітарних коридорів, повідомила міністр з питань тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

З міст Маріуполь, Бердянськ, Токмак та Енергодар до Запоріжжя на власному транспорті. Однак через погодні умови автобуси для евакуації все ще не можуть їхати цим маршрутом — розмито дорогу на ділянці маршруту між Запоріжжям та містом Василівка.

Гуманітарні коридори на Луганщині працюватимуть за умови припинення обстрілів.