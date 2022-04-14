Міноборони росії визнало, що крейсер «Москва» затонув. Він був флагманом Чорноморського флоту

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Міноборони росії визнало, що під час буксирування до Криму підбитий крейсер «Москва» затонув. Він був флагманом Чорноморського флоту.

Про це пише агенція РИА Новости.

Там повідомили, що корабель намагалися буксирувати в порт, але від отриманих пошкоджень в умовах шторму він затонув.

Увечері 13 квітня стало відомо, що українські військові влучили ракетами «Нептун» у російський крейсер «Москва» Чорноморського флоту рф. Це саме той корабель, який «посилали» українські захисники острова Зміїний. У росії теж підтвердили пожежу на кораблі, але, за їхньою версією, це сталося внаслідок детонації боєприпасів. Крім цього, там заявили, що весь екіпаж із корабля евакуювали.