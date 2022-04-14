НБУ дозволив банкам продавати готівкову валюту населенню

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Giorgio Trovato / Unsplash

Відсьогодні Національний банк України дозволив банкам продавати готівкову іноземну валюту населенню.

Про це НБУ повідомив на своєму сайті.

У Нацбанку зазначають, що відновлення продажу валюти банками сприятиме зменшенню функціонування нелегальних обмінників та знизить ризики для громадян.

Також НБУ встановив, що курс продажу готівкової валюти уповноваженими установами може відхилятися не більше ніж на 10% від офіційного курсу на день здійснення операції. А курс купівлі готівкової валюти уповноваженими установами не має бути нижчим за офіційний курс НБУ на день здійснення операції.

8 квітня голова Національного банку Кирило Шевченко анонсував послаблення обмежень на обіг валюти .

24 лютого НБУ зафіксував курс валют на рівні 29,25 грн за долар.