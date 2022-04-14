Медведчук намагався втекти з України через західний кордон

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Офіційний сайт партії «Опозиційна платформа — За життя»

Лідера політради партії «Опозиційна платформа — За життя» віктора медведчука затримали на західному кордоні України.

Про це секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов розповів в інтервʼю «BBC News Україна».

За його словами, медведчук після втечі хотів потрапити до росії. На запитання журналіста, чи відбулося затримання на кордоні з Угорщиною, секретар РНБО прямої відповіді не дав. «Ви знаєте більше за нас», — сказав він.

Раніше голова СБУ Іван Баканов заявляв, що медведчука затримали під час його виїзду з Київської області. Баканов також сказав, що він намагався втекти до Придністровʼя, звідки планував перебратися до москви.

Проросійського політика, олігарха і народного депутата віктора медведчука СБУ затримала 12 квітня.