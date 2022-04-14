Верховна Рада ухвалила низку законопроєктів (список)

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Струмковський Володимир / УНІАН

Верховна Рада України прийняла на засіданні 22 закони і постанови.

Про це повідомив народний депутат від «Голосу» Ярослав Железняк.

Прийнято наступні закони:

№ 7244 про створення інституту Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин. Прийнято закон в цілому.

№ 7246 про зарахування грантів від іноземних держав до загального фонду бюджету (в цілому).

№ 7179 — пропозиції президента щодо закону про державну охорону.

№ 7201 про спрощення доступу громадян до соціальних послуг під час воєнного стану (в цілому).

№ 7240-1 про право прийняття осіб, з іноземним громадянством до розвідки (в цілому).

№ 6163 про механізм позбавлення державних нагород зрадників України (в першому читанні).

№ 7272 про права на відстрочку від мобілізації для учнів та викладачів закладів професійної освіти (в цілому).

№ 7242 про визначення строків проходження військової служби іноземцями та особами без громадянства (в цілому).

№ 7186 — пропозиції президента до змін в Кримінальний кодекс щодо колабораційну діяльність.

№ 7245 — адміністративна відповідальність за невиконання вимог Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин (в цілому).

№ 7183 — деталізація порядку кримінального провадження в умовах воєнного, надзвичайного стану (друге читання).

№ 4265 — державна реєстрація геномної інформації людини (перше читання).

№ 5158 — механізм добору та підготовки прокурорів (друге читання).

№ 7231 — реінтеграція та відновлення прав дітей постраждалих від війни (перше читання).

№ 7087 — розмежування функцій органів держвлади та органів місцевого самоврядування з питань захисту прав дітей (перше читання).

№ 7200 — забезпечення законного представництва дітей під час їх перебування закордоном із працівниками відповідних закладів (перше читання).

№ 7214 — заборона символіки, яка використовується збройними силами окупанта у війні проти України (друге читання).

№ 6354 — трансформація санаторних шкіл (друге читання).

№ 5610 — звільнення від ПДВ трансплантації анатомічних матеріалів (в цілому).

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Із постанов Рада прийняла заяву щодо геноциду в Україні, звернення до міжнародних спортивних федерацій з закликом виключення росії та білорусі, заяву про захист прав журналістів та ЗМІ під час війни.