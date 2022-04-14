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Верховна Рада ухвалила низку законопроєктів (список)

Автор:
Костя Андрейковець
Дата:

Струмковський Володимир / УНІАН

Верховна Рада України прийняла на засіданні 22 закони і постанови.

Про це повідомив народний депутат від «Голосу» Ярослав Железняк.

Прийнято наступні закони:

Із постанов Рада прийняла заяву щодо геноциду в Україні, звернення до міжнародних спортивних федерацій з закликом виключення росії та білорусі, заяву про захист прав журналістів та ЗМІ під час війни.