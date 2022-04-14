Ілон Маск хоче купити Twitter за $43 мільярди

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Ілон Маск запропонував купити Twitter за $43 мільярди.

Про це пише Bloomberg.

«Я інвестував у Twitter, оскільки вірю в його потенціал бути платформою для свободи слова в усьому світі та вважаю, що свобода слова є суспільним імперативом для функціонуючої демократії. Проте я зрозумів, що компанія не буде ні процвітати, ані служити цьому суспільному імперативу в її нинішньому вигляді. Twitter необхідно зробити приватною компанією», — зазначив Ілон Маск.

У Twitter заявили, що рада директорів компанії розгляне цю пропозицію, і будь-яка відповідь відповідатиме інтересам «усіх акціонерів Twitter».

За даними Bloomberg, статки Ілона Маска становлять $260 мільярдів, а ринкова ціна Twitter сягає приблизно $37 мільярдів.