Ілон Маск хоче купити Twitter за $43 мільярди
- Автор:
- Анна Холоднова
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Getty Images / Bloomberg / Contributor
Ілон Маск запропонував купити Twitter за $43 мільярди.
Про це пише Bloomberg.
«Я інвестував у Twitter, оскільки вірю в його потенціал бути платформою для свободи слова в усьому світі та вважаю, що свобода слова є суспільним імперативом для функціонуючої демократії. Проте я зрозумів, що компанія не буде ні процвітати, ані служити цьому суспільному імперативу в її нинішньому вигляді. Twitter необхідно зробити приватною компанією», — зазначив Ілон Маск.
У Twitter заявили, що рада директорів компанії розгляне цю пропозицію, і будь-яка відповідь відповідатиме інтересам «усіх акціонерів Twitter».
За даними Bloomberg, статки Ілона Маска становлять $260 мільярдів, а ринкова ціна Twitter сягає приблизно $37 мільярдів.
- 5 квітня Ілон Маск купив 9,2% акцій Twitter. Компанія запропонувала йому місце в раді директорів.
- У відповідь Маск обіцяв «значно покращити роботу Твітера в наступні місяці». Зокрема, запитував користувачів, чи варто перетворити штаб-квартиру Twitter на притулок для бездомних і додати кнопку редагування.
- 11 квітня Маск вирішив не приєднуватися до команди директорів, хоча офіційно мав стати членом ради уже 9 квітня.