Uber повертається в Київ. Сервіс не працював у столиці з початку війни

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Elliott Brown / Flickr

Сервіс Uber повертається в Київ.

Компанія не братиме комісію за обслуговування, тож повна вартість поїздок надходитиме водіям. Також Uber пожертвує 10 тисяч безоплатних поїздок державним службовцям та іншим працівникам критичної інфраструктури, що надають необхідну допомогу й послуги киянам.

Крім того, Uber пропонуватиме промокоди на безоплатні поїздки до центрів здачі крові донорам з DonorUA — наразі вони доступні у всіх містах, де працює платформа (у Києві, Львові, Чернівцях, Вінниці, Івано-Франківську, Тернополі, Хмельницькому, Рівному та Луцьку).

Користувачі, зареєстровані на сайті DonorUA, зможуть скористатися одноразовим промокодом для замовлення поїздки в додатку Uber в обидва боки вартістю до 150 грн кожна. Щоб отримати промокод, треба запланувати здачу крові в особистому кабінеті донора, натиснути «Я хочу отримати промокод» — і його спрямують на вказану електронну адресу.