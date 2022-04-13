Рада ЄС схвалила виділення Україні третього траншу на €500 мільйонів

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Rock Cohen / Flickr

Рада Європейського Союзу затвердила виділення третього траншу на €500 мільйонів з Європейського фонду миру. Кошти направлять на поставку озброєння Україні.

Про це повідомила пресслужба Ради ЄС.

Таким чином, загальний бюджет, виділений Європейським фондом миру для України, становитиме €1,5 мільярда.

«Наступні тижні будуть вирішальними. Оскільки росія готується до наступу на сході України, дуже важливо, щоб ми продовжували та нарощували нашу військову підтримку України, щоб захистити її територію та населення і запобігти подальшим стражданням», — зазначив верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель.

Ще 2 грудня стало відомо, що з новоствореного Європейського фонду забезпечення миру Україна отримає від Євросоюзу €31 мільйон для зміцнення обороноздатності країни.