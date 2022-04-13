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Генштаб: В Україні загинули 19 800 російських військових

Автор:
Анна Холоднова
Дата:

Станом на 13 квітня війська рф у війні проти України втратили загиблими близько 19 800 військовослужбовців.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Крім цього, у техніці російські окупанти втратили: