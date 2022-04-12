В окупованій частині Запорізької області росіяни примусово відправляють чоловіків до військкоматів
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- Анна Холоднова
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На тимчасово окупованих територіях Запорізької області росіяни проводять рейди у комунальних закладах, виявляють чоловіків призовного віку та примусово відправляють їх до військкоматів.
Про це повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація.
Крім цього, у Мелітопольському районі російські окупанти проводять обшуки у помешканнях людей — шукають зброю, документи, харчі, а також намагаються отримати інформацію про українських військових.
В окупованому Енергодарі росіяни призначають керівників комунальних установ і змушують підприємців отримувати спеціальні дозволи на діяльність.
Також на тимчасово захоплених територіях Запорізької області росіяни створюють загони «народної міліції», що складаються з українських поліцейських, яких залякують та тиснуть на їхні родини.