Українці стали найсміливішою нацією світу. Тепер це бренд країни

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Офіс президента та уряд розпочали масштабну внутрішню та міжнародну рекламну кампанію про українську сміливість. Білборди проєкту вже з’явилися на вулицях понад 15 країн світу: Канади, Польщі, Німеччини, Італії, Австрії, Великої Британії, Іспанії, США тощо.

Креативну ідею створило агентство Banda разом із Міністерством цифрової трансформації України.

За останній місяць українці стали найсміливішою нацією світу.

«Українців у світі вже ідентифікували як націю хоробрих людей. Наші люди виходять на мітинги проти російських окупантів і без зброї в руках зупиняють танки. Спеціалісти продовжують працювати навіть під обстрілами та сиренами — лікарі, рятувальники, комунальні служби, продавці, водії, аптекарі. Наші айтішники продовжують підтримувати бренд країни, сидячи з ноутбуком у бомбосховищах. Це дійсно вражає», — сказав Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.